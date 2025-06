Derive Cromatiche e Approdi Materici | arte tra lago e storia all’Arsenale di Iseo

L’Arsenale di Iseo inaugura una mostra affascinante, “Derive...”, un itinerario tra cromatiche vibranti e approdi materici, che uniscono arte e storia lungo le rive del Lago d’Iseo. Questa esposizione, tra paesaggi, ricordi e innovazione, invita a scoprire un dialogo intenso tra il passato e le suggestioni contemporanee. Immergetevi in un’esperienza sensoriale unica, dove ogni opera racconta una deriva tra memoria e creatività.

ISEO – L’ Arsenale di Iseo: ente espositivo noto in tutta la Lombardia per le sue rassegne dedicate all’arte contemporanea questa mattina, mercoledì 11 giugno 2025, ha presentato la propria nuova esposizione, che è allestita sul lungo lago di Iseo e Clusane, nel centro storico del capoluogo e all’interno delle Sale del Palazzo che un tempo ospitò le prigioni del paese, affacciato su Vicolo della Malinconia. La rassegna si chiama “Derive Cromatiche e Approdi Materici” e sta già attirando l’attenzione di curiosi e visitatori che da anni scelgono il lungolago iseano per passeggiare tra le opere d’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it