Deportati a Guantanamo | anche italiani tra i novemila immigrati trasferiti dagli Usa

NEW YORK – Il piano era pronto da settimane, ma nessuno in Europa era stato avvisato. Ora esplode il caso: gli Stati Uniti stanno trasferendo circa novemila immigrati nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo, a Cuba. Tra loro ci sono anche cittadini italiani, coinvolti in un’operazione che rischia di innescare una crisi diplomatica senza precedenti tra Washington e le capitali europee. Otto europei su dieci ignorati. A dare la notizia è stato il Washington Post, che cita documenti governativi riservati. Secondo il quotidiano, gli europei coinvolti sarebbero circa 800, provenienti da Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Belgio, Olanda, Lituania, Polonia, Turchia, Ucraina e Austria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it