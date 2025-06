Dentro al ‘cuore segreto’ di Pallerone

Nel magico crepuscolo della Lunigiana, Pallerone svela il suo cuore segreto, lasciando che il passato e il presente si incontrino in un incanto senza tempo. Quando il sole scende e il cielo si tinge di blu profondo, il borgo medievale si anima di storie antiche e misteriose, pronte a essere svelate ai fortunati partecipanti. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica: "Incanto a Pallerone" ti aspetta venerdì alle 21, per scoprire i suoi segreti sotto la luce della luna.

C'è un momento, quando il sole si ritira e il cielo si tinge di blu profondo, in cui i borghi antichi iniziano a raccontare storie che solo la notte conosce. E Pallerone, gioiello medievale incastonato nella Lunigiana, apre le porte del suo cuore segreto per un'esperienza fuori dal tempo. " Incanto a Pallerone – Una passeggiata notturna "nel cuore segreto della Lunigiana" con ' Incanto Pallerone ' quella di venerdì alle 21, organizzata da ' SiAmoLunigiana '. Non una visita guidata, né una lezione di storia, ma un viaggio sensoriale, a lume di voce, tra i vicoli del Verdentro, un intreccio di viuzze, bivi e passaggi nascosti che si snodano come un antico labirinto dentro il borgo.

