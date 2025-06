Densa colonna di fumo in cielo e brutto odore nell' aria un attico in fiamme | difficoltoso intervento dei Vigili del fuoco

L'aspetto più inquietante di questa scena è stato il denso fumo che ha oscurato il cielo e il persistente odore acre nell'aria, simboli tangibili della gravità dell'incendio. Le fiamme hanno consumato l'attico di una palazzina in via Elsa Morante a Cesena, mettendo a dura prova l'intervento dei Vigili del Fuoco. Un evento che ha scatenato paura e preoccupazione tra i residenti, evidenziando ancora una volta la necessità di massima attenzione e rapidità nelle emergenze.

Lunghi minuti di apprensione mercoledì pomeriggio in via Elsa Morante a Cesena, intorno alle ore 16 è scoppiato un incendio che ha attinto l'attico di una palazzina. Un rogo accidentale che ha richiesto un intervento molto difficoltoso e prevedibilemente lungo dei Vigili del fuoco. L'aspetto più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Densa colonna di fumo in cielo e brutto odore nell'aria, un attico in fiamme: difficoltoso intervento dei Vigili del fuoco

Cosa riportano altre fonti

