Denisa Ana Maria e il giardino dell' orrore | Vasile Frumuzache e il sospetto di nuovi femminicidi a Montecatini

Un dramma che scuote la tranquilla Montecatini Terme, dove il sospetto di ulteriori vittime si fa sempre più concreto. Vasile Frumuzache, reo confesso dei tragici femminicidi di Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, ha lasciato un segreto oscuro nel suo giardino. Le ruspe scavano alla ricerca di nuove prove e possibili vittime, mentre la comunità aspetta risposte su questa terribile storia che sembra ancora lontana dal terminare.

Si scava alla ricerca di altre possibili vittime nel giardino di casa di Vasile Frumuzache, reo confesso dei femminicidi di Denisa Maria Adas, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27 anni, i cui corpi sono stati ritrovati in un terreno adiacente l'abitazione nell'area di Montecatini Terme. Le ruspe scavano anche in quest'ultima area che non è lontana dalla casa di Monsummano dove il femminicida.