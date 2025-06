Denaro e regali per evitare i controlli al porto | anche due finanzieri salentini nei guai

Un'indagine scottante scuote il porto di Brindisi, svelando un giro di denaro e regali destinati a bypassare i controlli doganali. Due finanzieri salentini sono finiti nei guai, mentre altre tre persone sono state arrestate, sollevando dubbi sulla trasparenza delle operazioni portuali. La vicenda getta nuova luce su un sistema corrotto che mina le fondamenta della legalità e della sicurezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

BRINDISI - Non solo tre persone sono state condotte in carcere, ma si contano anche altre due misure cautelari disposte dal gip Vittorio Testi, nell'ambito di un'inchiesta su presunti episodi di corruzione finalizzati a evitare i controlli dei mezzi pesanti sbarcati nel porto. Tra le persone. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Denaro e regali per evitare i controlli al porto: anche due finanzieri salentini nei guai

