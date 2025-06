Demoralizzato Inzaghi ha lasciato l’Inter a causa del pascolo PSG

Le recenti voci sull’addio di Inzaghi all’Inter continuano a infiammare il mondo del calcio. Secondo Christian Vieri, la decisione sarebbe stata dettata dalla delusione per la pesante sconfitta in Champions League contro il PSG, un colpo duro che avrebbe minato la sua motivazione e il suo rapporto con i Nerazzurri. Ma qual è la vera ragione dietro questa separazione? Scopriamolo insieme.

2025-06-11 18:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex attaccante dell’Inter Christian Vieri crede che Simone Inzaghi abbia optato per allontanarsi dai Nerazzurri a causa della natura morale della loro sconfitta finale della Champions League a Paris Saint-Germain. Inzaghi ha lasciato San Siro tre giorni dopo che il suo interno è stato schiacciato per 5-0 da PSG a Monaco e è volato immediatamente in Arabia Saudita per firmare un redditizio accordo di due anni con Al Hilal per un valore di £ 44 milioni. Sebbene i colloqui con la squadra della Pro League siano già già avanzati, Vieri crede che l’ultima goccia fosse il golfo tra la sua squadra e i grandi parigini. 🔗 Leggi su Justcalcio.com