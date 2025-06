Democrazia autorità processi globali | giovedì e venerdì il convegno alla Sapienza

Il nostro mondo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, in cui democrazia e autorità si intrecciano in un rapporto complesso e sfidante. Giovedì 12 e Venerdì 13 giugno, alla Sapienza di Roma, si terrà il convegno “Democrazia, autorità, processi globali”, un'occasione unica per analizzare i cambiamenti e le sfide delle società contemporanee. Un evento imperdibile per chi desidera comprendere il futuro delle nostre istituzioni e delle nostre libertà.

Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 9:00, la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, Università di Roma organizza il Convegno annuale dal titolo "Democrazia, autorità, processi globali". Il Convegno fornisce l'occasione per riflettere su temi di grande attualità e interesse – che investono l'evoluzione dei processi democratici nelle società contemporanee, le trasformazioni sociali e le implicazioni economiche e geopolitiche provocate dalla diffusione della tecnologia digitale, il ruolo delle donne nelle istituzioni pubbliche – fornendo angoli di prospettiva differenti, in linea con la varietà delle "anime" che compongono la Facoltà.

