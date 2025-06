Delli Noci si dimette | Lo devo in primis alla serenità della mia famiglia

Alessandro Delli Noci ha annunciato le sue dimissioni dalla giunta regionale, una decisione presa principalmente per tutelare la serenità della sua famiglia. A Lecce, il politico ha rimesso le deleghe in settori chiave come sviluppo economico e commercio estero, segnando un momento di riflessione e cambiamento nel panorama politico locale. Ma cosa lo ha spinto a questa scelta e quale impatto avrà sul futuro della regione?

LECCE – Alessandro Delli Noci si è dimesso dalla giunta regionale (e dal consiglio regionale), rimettendo le deleghe che gli erano state affidate dal presidente, Michele Emiliano: Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Delli Noci si dimette: “Lo devo in primis alla serenità della mia famiglia”

In questa notizia si parla di: delli - noci - dimette - devo

Bandi e incentivi per le imprese, Delli Noci bacchetta Taranto: «Qui si partecipa pochissimo» - I bandi e gli incentivi per le imprese della provincia di Taranto, in particolare nel settore delle noci e delle bacchette, rappresentano un'opportunità fondamentale per stimolare la crescita economica.

Su questo argomento da altre fonti

Inchiesta fondi pubblici, si dimette regionale l'assessore Delli Noci; Delli Noci dopo le dimissioni da consigliere e assessore: «Tristezza e rammarico, ma lo devo alla mia famiglia»; Delli Noci si dimette: “Lo devo in primis alla serenità della mia famiglia”.

Corruzione in Puglia: l’assessore Delli Noci si dimette. Il gip decide sugli arresti domiciliari - Leggi ...