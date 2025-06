Delivery della droga 57enne arrestato dopo la condanna a 5 anni

In un’operazione che mette in evidenza il duro contrasto alle attività illecite, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 57 anni, condannato a scontare sei anni di reclusione per spaccio di droga. Dopo una lunga attività investigativa, le forze dell’ordine hanno messo fine alla sua fuga, ribadendo l’impegno nel combattere il crimine e tutelare la sicurezza dei cittadini. La lotta alla criminalità non si ferma mai.

Dovrà scontare 6 anni di carcere per spaccio di droga. La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto, ad Arienzo, un 57enne destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli. Le indagini hanno accertato il.

Cocaina nello spillatore della birra, le cialde di caffè per nascondere l’odore della droga. Arrestato 57enne - Un 57enne di Santa Maria Capua Vetere è stato arrestato dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare, durante la quale è stata trovata cocaina nascosta nello spillatore della birra.

