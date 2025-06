Delitto di Garlasco parla l’avvocata di Alberto Stasi | Forse tre persone a casa Poggi

Il delitto di Garlasco continua a catturare l’attenzione di tutti, con nuovi spunti e inquietanti ipotesi. L’avvocata di Alberto Stasi solleva un dubbio che scuote le certezze: potrebbe esserci stato un coinvolgimento di altre tre persone nella tragica vicenda. Un’indagine che si arricchisce di dettagli e sospetti, mantenendo vivo il mistero intorno alla morte di Chiara Poggi. Resta ancora alta la tensione, mentre la verità sembra sfuggire tra le ombre.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di #Garlasco: Perché Chiara Poggi è stata uccisa? Parla uno dei due condannati per lo scandalo del Santuario della Bozzola. La procura di #Pavia, che ha riaperto il caso e indaga su Andrea Sempio, ha acquisito gli atti del processo. #chilhavisto?http Partecipa alla discussione

Garlasco, stasera a ‘Chi l’ha visto’ parla il padre di Sempio. Il mistero della frase in ebraico di Michele Bertani - Si parla nuovamente di Garlasco durante la trasmissione Chi l'ha visto, da settimane concentrata sulle nuove indagini in corso per l'omicidio di Chiara Poggi.