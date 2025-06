Delitto di Garlasco parla il papà di Andrea Sempio | Mio figlio sfrattato per l’indagine La mattina del delitto era con me

Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori, questa volta con il racconto esclusivo di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, coinvolto nuovamente nelle indagini. Tra nuovi risvolti e vecchie ombre, la vicenda si arricchisce di dettagli inediti che potrebbero cambiare il corso della verità. La sua testimonianza, rilasciata in un'intervista a “Iceberg”, promette di scuotere ancora una volta l’opinione pubblica su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Garlasco, 11 giugno 2025 – Delitto di Garlasco: parla il papà di Andrea Sempio, nuovo-vecchio indagato per l’assassinio di Chiara Poggi, l’ex studentessa universitaria uccisa nell’agosto 2007, omicidio per cui è stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi. Giuseppe Sempio si è aperto davanti alle telecamere di Telelombardia, per un’intervista esclusiva alla trasmissione “Iceberg”, condotta da Marco Oliva. Il colloquio andrà in onda nella sua versione integrale nella puntata di domani, giovedì 12 giugno, del programma. Alcuni stralci, però, sono già stati messi a disposizione dei media. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it