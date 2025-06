Delitto di Garlasco la nuova ipotesi | Tre persone in casa mentre Chiara Poggi moriva

Delitto di Garlasco, un nuovo scenario scuote le certezze: tre persone erano in casa al momento della tragica scomparsa di Chiara Poggi. La legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, mette in discussione la condanna definitiva del suo assistito, evidenziando come la presenza di più persone potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Sulla presenza di un elemento ancora sconosciuto, si riaccende il dibattito sulla verità di quella notte fatale.

Mentre Chiara Poggi moriva in casa c’erano tre persone: ad avanzare la nuova ipotesi sul delitto di Garlasco è Giada Bocellari, la legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua ex fidanzata. Intervistata dal Corriere della Sera, l’avvocata dichiara a proposito della condanna del suo assistito: “A prescindere che sia colpevole o innocente, la sua condanna non è oltre ogni ragionevole dubbio”. Sulla presenza di un altro dna maschile, oltre a quello di Andrea Sempio, trovato sulle unghie di Chiara Poggi la legale afferma: “Lo accerterà l’incidente probatorio che inizia la settimana prossima. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi: “Tre persone in casa mentre Chiara Poggi moriva”

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - ipotesi - persone

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di #Garlasco, l'ipotesi dei pm: "#Sempio si poggiò alla parete delle scale per vedere il corpo" #29maggio #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/05/29/news/garlasco-andrea-sempio-parete-scale-vedere-corpo-impronta-33-42782831/… Partecipa alla discussione

Delitto di #Garlasco: “Come si fa a voler male a Chiara?”, il video inedito di Alberto Stasi e Stefania Cappa quattro giorni dopo l’omicidio. “Una rapina finita male”, una delle loro ipotesi. Alcune frasi sono incomprensibili, qualcuno riesce a decifrarle? [VIDEO IN Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Delitto Garlasco, l'aggressione a Chiara: Nella villetta almeno 3 persone, le nuove ipotesi; Garlasco, tappetino e cucchiaio tra i reperti ritirati. L'ipotesi: Tre persone in casa mentre Chiara moriva; Delitto di Garlasco, ricostruita la scena del crimine con droni e laser. La Procura insiste: era presente più di una persona.

Delitto di Garlasco, la nuova ipotesi: “Tre persone in casa mentre Chiara Poggi moriva” - Ad avanzare la tesi è Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi ...

Garlasco, tappetino e cucchiaio tra i reperti ritirati. L’ipotesi: “Tre persone in casa mentre Chiara moriva” - Domani, giovedì 12 giugno, saranno ritirati i due scatoloni con i reperti al centro dell'incidente probatorio che inizierà il prossimo 17 giugno, nell'ambito ...