Delitto di Garlasco Giuseppe Sempio difende il figlio Andrea e conferma | È innocente era a casa con me

Nel caso del delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio si schiera a difesa del figlio Andrea, affermando con fermezza: "Era a casa con me quella mattina." Con questa testimonianza, il padre cerca di smontare le accuse e ribadisce l’innocenza del giovane. La sua dichiarazione, supportata da un video, aggiunge un ulteriore tassello al delicato puzzle giudiziario, lasciando aperte nuove prospettive sulla verità dei fatti.

Delitto di Garlasco, gli sms della madre di Andrea Sempio fanno vacillare l'alibi del figlio - Gli SMS della madre di Andrea Scipio scuotono l’alibi del giovane nel delitto di Garlasco. L’analisi delle cellule ritrovate nel telefono della donna solleva dubbi: potrebbe essere stata lei a parcheggiare a Vigevano il giorno di Chiara Poggi, contraddicendo la versione di Andrea, e mettendo in discussione le sue certezze processuali.

