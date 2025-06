Delitto Daniela Gaiani marito a processo | ‘Non fu suicidio ma strangolamento’

Dopo quasi quattro anni di incertezza e dolore, il caso di Daniela Gaiani si infiamma nuovamente con il rinvio a giudizio del marito Leonardo Magri. La Procura di Bologna smonta la tesi del suicidio, puntando il dito su un tragico strangolamento. Un passo cruciale verso la verità, che riaccende le speranze della famiglia e della comunità. Angela Gaiani, sconvolta ma determinata, afferma: "Questo è il primo passo verso quella giustizia nella quale crediamo e confidiamo vivamente."

Dopo quasi quattro anni dalla morte di Daniela Gaiani, arriva il rinvio a giudizio per il marito Leonardo Magri. La Procura di Bologna non ha dubbi: dietro la morte della donna c‚Äô√® un omicidio e non un suicidio. Il dolore mai sopito della famiglia. ‚Äú√ą il primo passo verso quella giustizia nella quale crediamo e nella quale confidiamo vivamente.‚ÄĚ Con queste parole, tra la commozione e la tensione, Angela Gaiani ‚ÄĒ sorella di Daniela ‚ÄĒ ha commentato la decisione del GUP Salvatore Romito. All‚Äôuscita dall‚Äôaula del Tribunale di Bologna, la donna ha stretto la mano del proprio avvocato: da quattro lunghi anni attendeva questo momento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it