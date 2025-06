Delitto Alice Neri colpo di scena in aula marito esce dal processo | Non voglio un'altra Garlasco

Nel caso di Alice Neri, un nuovo capitolo si apre tra colpi di scena e richieste di verità. Il marito, Nicholas Negrini, ha sorpreso tutti ritirandosi dal processo e chiedendo indagini approfondite, temendo un'ingiustizia simile a quella di Garlasco. La sua scelta apre uno spiraglio di speranza per chiarire una vicenda intricata. Continua a leggere per scoprire come evolverà questa intricata vicenda giudiziaria.

"Non vorremmo, fra vent'anni, un altro caso Garlasco" ha dichiarato il legale di Nicholas Negrini, marito di Alice Neri, che non solo non ha chiesto la condanna per l'unico imputato Gaaloul ma si è ritirato dal processo come parte civile e ha esortato nuove indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

