Degrado in viale delle Alpi e via delle Magnolie

La situazione di degrado in viale delle Alpi e via delle Magnolie è ormai insostenibile, con marciapiedi divelti, erbacce incolte e aiuole sommerse di spazzatura. Questa condizione non solo compromette l’estetica del quartiere, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza dei cittadini. È fondamentale che il Comune intervenga prontamente per ripristinare decoro e sicurezza, restituendo a queste vie il loro valore e vivibilità.

