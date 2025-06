Definito il tabellone di Coppa Italia 2025 26 | ecco le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi

Con la conclusione dei campionati, è già stato svelato il tabellone della Coppa Italia 2025-2026, un torneo che promette emozioni e sorprese. Con 44 squadre pronte a sfidarsi e le modalità di sempre, l’Inter di Cristian Chivu si prepara agli ottavi di finale, affrontando avversarie di livello. La corsa verso il trofeo è appena cominciata: chi conquisterà questa edizione? Resta con noi per scoprirlo!

Con la conclusione dei campionati, è già stato definito il tabellone della Coppa Italia 2025-2026. La Lega Serie A ha confermato il formato adottato nel triennio precedente: restano invariati sia il numero delle squadre partecipanti (44) sia le modalità di svolgimento, che prevedono le gare secche in casa per le formazioni testa di serie. Anche l’Inter di Cristian Chivu partirà dagli ottavi di finale, insieme a Bologna, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus, Roma e Fiorentina, tutte teste di serie. Il primo avversario dei nerazzurri sarà determinato da una serie di incroci: Turno preliminare: Ternana vs Entella. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

COPPA ITALIA. Definito il tabellone: c’è il Torino per i gialloblù. Per i neroverdi il Catanzaro ospite al Mapei - La stagione 2025/26 del calcio italiano inizia a prendere forma con la definizione del tabellone della Coppa Italia.

