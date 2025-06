defibrillatore rubato in centro

Un gesto incomprensibile che mette a rischio la sicurezza della comunità. L’associazione “Un bomber nel cuore”, dedicata alla donazione e al posizionamento di defibrillatori, ha subito il furto di uno dei dispositivi fondamentali per salvare vite umane. Operando gratuitamente in memoria di Simone Fauci, i volontari continuano il loro impegno, ma è ancora necessario fare chiarezza su questo atto vandalico. La solidarietà e la prevenzione devono prevalere, perché ogni secondo conta.

Gesto incomprensibile ai danni dell’associazione “Un bomber nel cuore“, attiva da tre anni nella donazione e posizionamento di defibrillatori in città, nei paesi bresciani e all’estero. I volontari, che operano a titolo gratuito in memoria di Simone Fauci, calciatore scomparso prematuramente a 38 anni, hanno denunciato il furto di un defibrillatore avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, all’esterno del Magazzino della Pizza. Non è ancora chiaro se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che possano aiutare a identificare i responsabili, che potrebbero essere vandali o giovani in cerca di bravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it