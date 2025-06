Defibrillatore donato al circolo del remo

La generosità della Banca di Anghiari e Stia si fa ancora più concreta con la donazione di un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio. Un gesto che rafforza il senso di comunità e sicurezza, proteggendo chi pratica sport e attività all'aperto. Un passo importante verso un ambiente più sicuro e inclusivo, dimostrando come il sostegno locale possa fare la differenza.

ANGHIARI La Banca di Anghiari e Stia, dalle mani del suo direttore generale Fabio Pecorari (nella foto), ha consegnato ufficialmente un defibrillatore al Circolo del Remo e della Vela di Montedoglio alla presenza di alcuni soci: Alessandro Bianconi, Graziano Occhineri e Stefano Provincia. La banca ha sostenuto le spese per l’acquisto del defibrillatore con l’intento di offrire maggiore sicurezza a tutti coloro che usufruiscono delle strutture e dei servizi del circolo. L’associazione ha come finalità la pratica e la diffusione degli sport legati all’acqua con particolare riguardo alla vela, quale fattore di benessere psico-fisico e di emancipazione personale e sociale dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Defibrillatore donato al circolo del remo

