Debutta al Bellini A new West Side Story rilettura moderna del capolavoro di Leonard Bernstein

Debutta al Teatro Massimo Vincenzo Bellini “A new West Side Story - il musical”, una raffinata rilettura moderna del capolavoro di Leonard Bernstein. Inserito nella rassegna Chiostri e Cortili della Camerata Polifonica Siciliana, questo evento unico promette di rivisitare con freschezza e passione un classico intramontabile, catturando nuovamente il cuore del pubblico. Preparatevi a vivere un’esperienza teatrale emozionante e coinvolgente come mai prima d’ora.

E' pronto a debuttare "A new West Side Story - il musical", evento speciale della rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana è in programma giovedì 12 giugno alle 21 al Teatro Massimo Vincenzo Bellini. "A new West Side Story" è una rilettura del musical di.

