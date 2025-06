De Micheli Pd | Le strumentalizzazioni del centrodestra da respingere

De Micheli, del PD, invita a respingere le strumentalizzazioni del centrodestra, confidando nel lavoro della magistratura per chiarire le accuse contro l’azienda sanitaria di Piacenza. La sua fiducia nella trasparenza e nelle indagini in corso mira a sostenere un dibattito basato sui fatti, piuttosto che su polemiche politiche. In questo contesto, è fondamentale mantenere la coerenza e la fiducia nelle istituzioni per garantire un confronto costruttivo e responsabile.

«Sono certa che il lavoro della magistratura farà piena luce sulle presunte condotte illecite all'interno dell'azienda sanitaria di Piacenza, al centro delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza relative ad alcuni appalti e all'utilizzo di fondi del Pnrr. E credo che le persone indagate. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - De Micheli (Pd): «Le strumentalizzazioni del centrodestra da respingere»

De Micheli(Pd): becere le strumentalizzazioni contro l'Ausl.

Centrodestra, ricompattarsi e respingere velleità indipendentiste - Inoltre "ai fini della concretizzazione degli obiettivi sopra riportati, nel rispetto delle differenze dei propri partiti e movimenti, i coordinatori e segretari delle forze di centrodestra della ...

Ciclopista del dissidio. Micheli attacca Santini e il centrodestra si spacca - Con il consigliere FdI Massimiliano Micheli che in assise ha criticato la nuova Passeggiata "con una spesa prevista di 1 milione 200mila euro più 400 mila ...

De Micheli: Da Berlusconi show poco edificante, contraddizioni centrodestra esploderanno al Governo - Mercoledì, 19 ottobre 2022 Home > aiTv > De Micheli: Da Berlusconi show poco edificante, contraddizioni centrodestra esploderanno al Governo (Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 "Uno show poco ...