De Krstovic il bomber del Lecce fa gola alla Roma | ma la Premier League chiama

In un panorama calcistico in continua evoluzione, le decisioni e le strategie di mercato si intrecciano tra desideri, opportunità e scelte di vita. Da Krstovic, bomber del Lecce che fa gola alla Roma ma sogna la Premier League, al rifiuto di Ranieri con la Nazionale italiana: ogni mossa rivela molto di più di semplici trasferimenti. Ora, l’attenzione si concentra sui tanti big in uscita e sui nomi che potrebbero rivoluzionare le prossime stagioni, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il rifiuto di Ranieri alla Nazionale italiana l’ennesima testimonianza di come a Roma le cose si vogliano fare in un certo modo da ora in poi, con un uomo estremo conoscitore dell’ambiente in aiuto di Gasperini e di Ghisolfi sul mercato. Proprio quest’ultimo tema deve entrare nel vivo: in uscita sono tanti i big dal futuro incerto, da Svilar e Angelino ad un N’Dicka che piace in Inghilterra, mentre in entrata ancora nessuna offerta ma tanto nomi che girano. Occhi sull’attacco, dove uno degli osservati speciali è Nikola Krstovic. Stagione ottima da parte del montenegrino, che con 11 gol sui 27 totali della squadra ha salvato il Lecce quasi da solo, e dopo due anni in Salento potrebbe essere ora di cambiare aria: Corvino ha ribadito come il club non abbia bisogno di vendere ma è certamente pronto ad accontentare un giocatore che desidera altro, e proprio Krstovic ha dichiarato di recente come un suo addio sia estremamente probabile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Krstovic, il bomber del Lecce fa gola alla Roma: ma la Premier League chiama

In questa notizia si parla di: roma - krstovic - bomber - lecce

Gasperini all’attacco, Abraham possibile sorpresa: Krstovic il Retegui della Roma? - La Roma si prepara a una nuova era con Gasperini in panchina, un tecnico capace di trasformare le squadre e far emergere talenti.

@Krstovic Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Krstovic alla Roma? Giallorossi in pressing sul bomber del Lecce; Krstovic Juve, anche una rivale punta il bomber del Lecce; Calciomercato Roma, bomber in arrivo per Gasperini? In quota è duello Krstovic-Lucca.

Krstovic alla Roma? Giallorossi in pressing sul bomber del Lecce - Dopo un bilancio di 72 presenze e diciotto reti, l'attaccante del Lecce Nikola Krstovic potrebbe accasarsi alla Roma.

Krstovic Juve, anche una rivale punta il bomber del Lecce: svelata la valutazione dell’attaccante. Cosa può succedere in estate - Novità in vista dell’estate Come riportato da TMW, Nikola Krstovic è nel mirino della Roma per l’attacco ...

Calciomercato Roma, bomber in arrivo per Gasperini? In quota è "duello" Krstovic-Lucca - Con o senza Dovbyk, il club giallorosso sonda le opportunità per arrivare ad una nuova punta: chi può arrivare secondo i bookmaker ...