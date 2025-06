De Bruyne sarà col Napoli già a Dimaro Corsport

De Bruyne approda a Napoli, pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua avventura italiana. Con la sua presenza a Dimaro, il centro nevralgico del ritiro, e la condivisione di Posillipo con amici come Lukaku e Mertens, l’atmosfera si fa magica. Ricordi di storie d’amore e successi passati si intrecciano con le speranze di un Napoli che sogna di vivere una stagione da favola, superando le difficoltà e ritrovando il sorriso. Ma i momenti da incubo non sono mancati prima del lieto fine: lo...

Abiterà a Posillipo e condividerà la città con gli amici Lukaku e Mertens. Nel 2017 è proprio da queste parti che hanno coronato il loro amore, un matrimonio in Penisola sorrentina, a Sant'Agnello. Una favola. Anche il Napoli, il club, è pronto a vivere una storia che potrebbe diventare favola a cominciare dal ritiro di Dimaro. Ma i momenti da incubo non sono mancati prima del lieto fine: lo scambio dei documenti è stato lungo e articolato, i nodi legati all'immagine intricati. E però, beh, alla fine Adl e Kdb si sono ritrovati, attrazione fatale in tre lettere: d'accordo su tutto, ci si vede presto.