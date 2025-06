De Bruyne impensabile colpo di scena | è emerso in questi minuti

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un colpo di scena impensabile, che sta facendo tremare il mondo del calcio. Dopo settimane di speculazioni, le ultime ore hanno svelato un retroscena sorprendente, lasciando tutti senza parole. Napoli si prepara ad accogliere uno dei suoi talenti più grandi: un acquisto che potrebbe rivoluzionare la squadra e il campionato. La domanda ora è: quando arriverà l’annuncio ufficiale?

Il retroscena emerso in queste ore ha lasciato tutti davvero senza parole: riguarda De Bruyne ed il suo arrivo al Napoli. L’arrivo di Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio sta tenendo in fermento un’intera città . Napoli è pronta ad accogliere uno dei giocatori più importante che potrebbe vestire la casacca azzurra, e c’è grande attesa per capire quando ci sarà l’annuncio ufficiale. Il giocatore è pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte e pare che già nella giornata di giovedì possano svolgersi le visite mediche che potranno così sancire definitivamente l’approdo del campione belga all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - De Bruyne, impensabile colpo di scena: è emerso in questi minuti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Bruyne, impensabile colpo di scena: è emerso in questi minuti; De Bruyne al Napoli: il viaggio della moglie, il lavoro di Manna, tempi e costi. Tutte le ultime.

De Bruyne al Napoli, il colpo di mercato per sognare in grande: Lukaku può essere decisivo - Il Napoli vuole portare in azzurro Kevin De Bruyne il prossimo anno: può essere il colpaccio di mercato per sognare anche in Europa.