Ddl Spazio via libera del Senato Ecco le novità per gli operatori

Il via libera del Senato al ddl Spazio segna una svolta epocale per gli operatori del settore. Con un balzo storico nella governance dello spazio, l’Italia si afferma come protagonista strategico a livello globale. Il ministro Urso esulta: “Siamo il primo Paese ad aver adottato una legge quadro sulla space economy”. Questa innovativa normativa apre nuove frontiere e opportunità, consolidando la posizione dell’Italia nel futuro dell’esplorazione spaziale.

Ddl spazio, via libera definitivo del Senato. Dall’assicurazione alle start up: ecco le nuove regole per gli operatori Secondo ilsole24ore.com: Verranno previste l’elaborazione di un Piano nazionale per l’economia dello spazio, la costituzione di un Fondo per il supporto al settore e corsie preferenziali negli appalti per startup e Pmi ...