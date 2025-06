Dazi Usa e Cina trovano l' accordo | riduzioni immediate

Dazi USA e Cina, un passo verso la distensione: dopo mesi di tensioni e negoziati intensi a Londra, Washington e Pechino annunciano un accordo storico per ridurre le tariffe reciproche. Questa tregua rappresenta un segnale positivo nel complesso scenario globale, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione commerciale. Tuttavia, una Corte d’appello federale ha stabilito...

Dopo mesi di tensioni economiche, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo accordo a Londra per ridurre significativamente i dazi reciproci, segnando una tregua temporanea nella guerra commerciale avviata dal presidente americano Donald Trump. Al seguito di due giorni di colloqui, i due paesi hanno raggiunto un accordo su un "quadro generale" per risolvere la disputa commerciale in corso. Tuttavia, una Corte d'appello federale ha stabilito che le tariffe imposte da Trump rimarranno in vigore fino al 31 luglio, data in cui il caso sarĂ riesaminato. Parallelamente, è emerso che alcuni fedelissimi di Trump, tra cui l'avvocata Pam Bondi e il ministro della difesa Sean Duffy, hanno effettuato vendite sospette di azioni prima dell'annuncio delle nuove tariffe, sollevando interrogativi su possibili conflitti di interesse e manipolazioni di mercato.

