Dazi Usa e Cina trovano accordo su quadro generale | A Los Angeles imposto il coprifuoco | Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte

Le tensioni globali sono in aumento: da un lato, USA e Cina trovano un accordo sul quadro commerciale, mentre a Los Angeles viene imposto il coprifuoco. Trump, nonostante le restrizioni giudiziarie, invia 242 militari in risposta alle rivolte, definendo i manifestanti "animali". Nel frattempo, si prepara una retata di 9.000 migranti a Guantanamo, tra cui italiani, anche se il Dipartimento di Stato assicura che non è la loro destinazione finale. La situazione rimane estremamente delicata e in evoluzione.

Un giudice "limita" l'invio di militari ma il presidente Usa rincara la dose e definisce "animali" i manifestanti. Nelle prossime ore potrebbero cominciare le deportazioni di 9.000 migranti a Guantanamo, tra questi anche italiani. Ma il dipartimento di Stato precisa: "Non è la loro destinazione finale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Usa e Cina trovano accordo su "quadro generale" | A Los Angeles imposto il coprifuoco | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte"

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

Usa e Cina trovano accordo su "quadro generale" sui dazi

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra.

