Dazi USA-Cina: due giorni di negoziati a Londra hanno portato a un accordo di massima, riaccendendo le speranze per una risoluzione delle tensioni commerciali. Guidate da leader di alto livello, le delegazioni hanno lasciato intendere il ritorno al patto di Ginevra, aprendo la strada a possibili sviluppi positivi nel panorama globale. Ma cosa ci aspetta nel dettaglio? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni di questa importante svolta.

Dopo due giorni di colloqui a Londra gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato un accordo di massima sui dazi. Non sono emersi dettagli riguardo al contenuto dell'accordo, ma le due delegazioni ad altissimo livello, guidate dal segretario al commercio statunitense Howard Lutnick e dal viceministro del Commercio cinese Li Chenggang, hanno fatto intendere che torna in vigore il patto siglato a Ginevra e che l'intesa dovrebbe portare alla risoluzione delle restrizioni sulle terre rare e sui minerali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi Usa - Cina, trovato "accordo quadro"

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Usa - Cina: trovato "accordo quadro" sui dazi. Sospese le misure più dure, manca ora la firma di Trump e Xi Jiping Partecipa alla discussione

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. #ANSA Partecipa alla discussione

Usa - Cina: trovato "accordo quadro" sui dazi. Sospese le misure più dure, manca ora la firma di Trump e Xi Jiping - I colloqui a Londra si sono svolti in un clima di tregua, con la sospensione temporanea delle misure più dure delle tariffe al commercio.

Stati Uniti e Cina hanno trovato un accordo sui dazi - L'intesa è su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui che si sono svolti in questi giorni a Londra, sulla scia della telefonata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping (ANSA) ...