Dazi Trump e Xi Jinping trovano l’accordo | la Cina fornirà agli Usa terre rare

In un clima di tensione internazionale, Stati Uniti e Cina mettono da parte le divergenze per raggiungere un accordo storico sui dazi. Donald Trump ha annunciato su Truth social che Pechino fornirà terre rare agli USA, mentre gli Stati Uniti apriranno le porte agli studenti cinesi. Una svolta che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali e aprire nuove prospettive di collaborazione. Scopriamo insieme i dettagli di questa intesa…

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato un accordo sui dazi. Lo ha annunciato il presidente Usa, Donald Trump su Truth social, chiarendo che Pechino è pronto è fornire tutti i magneti e i minerali rari necessari a Washington, così come gli Usa forniranno visti agli studenti cinesi che frequentano università statunitensi. Per quanto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump e Xi Jinping trovano l’accordo: la Cina fornirà agli Usa terre rare

