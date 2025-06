Dazi Trump annuncia l’accordo con la Cina | Rimane il 10 % per Pechino e intesa su terre rare e studenti

L'accordo tra Donald Trump e Xi Jinping segna una svolta significativa nelle relazioni internazionali, aprendo la strada a un nuovo spirito di collaborazione tra i due leader. Con un impegno condiviso su terre rare e materie prime strategiche, emergono segnali di una possibile distensione che potrebbe influenzare positivamente l'economia globale. L'intesa, siglata a Londra, lascia intravedere un futuro meno conflittuale e piĂą collaborativo tra USA e Cina, con effetti che si faranno sentire ben oltre i loro confini.

I due grandi nemici diventano alleati o, per lo meno, instaurano “rapporti eccellenti”. Donald Trump e Xi Jinping hanno raggiunto un complesso accordo commerciale. Il gigante asiatico fornirĂ materiali e minerali preziosi mentre i dazi verso Pechino rimarranno del 10% anche in virtĂą di una decisione della giustizia americana che ha dato ragione alla Casa Bianca sulla sospensiva alle misure doganali. Nell’accordo, concluso a Londra, anche la questione della reciprocitĂ per gli studenti dei due Paesi. L’annuncio di Trump: “Tra Usa e Cina rapporti eccellenti”. Il presidente Trump ha affermato che “è stato concluso l’accordo con la Cina” che dovrĂ essere sottoposto “all’approvazione definitiva” da parte sua e del presidente Xi Jinping. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it