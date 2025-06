Dazi tra Usa e Cina trovato l' accordo Cosa succede ora

Il presidente lo annuncia sul social Truth: “Accordo raggiunto, sbloccata la consegna delle terre rare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, tra Usa e Cina trovato l'accordo. Cosa succede ora

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - cina - trovato

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. #ANSA Partecipa alla discussione

Borse asiatiche in rialzo dopo che i rappresentanti di Cina e Usa hanno dichiarato di aver trovato un accordo sui #dazi: ora si aspetta il via libera di Xi Jinping e Donald #Trump. Nikkei+0,5%, Nifty50+0,1%, HSI+1%, Shanghai+0,5% "Abbiamo rag Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dazi, le ultime notizie in diretta | Usa-Cina, Trump: trovato l'accordo. Corte d'Appello: tariffe restano in vigore, il caso riesaminato il 31 luglio; Dazi Usa, Cina: trovato accordo quadro; Usa - Cina: trovato 'accordo quadro' sui dazi. Sospese le misure più dure, manca ora la firma di Trump e Xi Jiping.

Dazi, tra Usa e Cina trovato l'accordo. Cosa succede ora - Da Pechino accolgono con favore i "nuovi progressi" nei negoziati, come scrivono i media statali cinesi.