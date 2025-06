Dazi | media Usa e Cina raggiungono accordo su quadro generale

Gli Stati Uniti e la Cina emergono da due giorni di negoziati intensi con un importante passo avanti: hanno raggiunto un accordo sul quadro generale per ridurre le tensioni commerciali. Dopo mesi di tensioni e battaglie tariffarie, le due potenze sembrano avvicinarsi a una stabilizzazione delle relazioni economiche, puntando a rilanciare il commercio globale. La strada verso una collaborazione più stabile sembra ora più percorribile, segnando un momento cruciale per l’economia mondiale.

Torino, 11 giu. (LaPresse) – I negoziatori di Stati Uniti e Cina hanno concluso due giorni di intensi colloqui affermando di aver concordato un quadro generale per rimettere in carreggiata la tregua commerciale e ridurre le tensioni tra le due maggiori economie mondiali. Lo riporta il Wall Street Journal. I rappresentanti dei due paesi hanno dichiarato che il quadro ristabilirĂ essenzialmente un accordo raggiunto in Svizzera il mese scorso. Il patto aveva portato entrambe le parti a ridurre i dazi e si basava in parte sulla promessa di Pechino di accelerare il rilascio delle licenze per l’esportazione di minerali rari, mentre i negoziati proseguivano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi: media, Usa e Cina raggiungono accordo su quadro generale

In questa notizia si parla di: quadro - dazi - cina - accordo

Meloni: “L’Europa rimuova i dazi interni in questo quadro di instabilità ” - In un contesto di crescente instabilità dei mercati internazionali, il primo ministro Giorgia Meloni sottolinea l'urgenza per l'Europa di abolire i dazi interni che limitano la competitività .

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. #ANSA Partecipa alla discussione

#Buongiorno dalla redazione di #TVIMolise con la #RassegnaStampa del #10Giugno2025 Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi; Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi; Dazi: accordo quadro generale fra Stati Uniti e Cina, ma ancora manca l'ok di Trump.

Usa e Cina trovano l'accordo su 'un quadro generale' sui dazi - Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra.

Dazi: accordo quadro generale fra Stati Uniti e Cina, ma ancora manca l'ok di Trump - Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su «un quadro generale» nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra.