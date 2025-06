Dazi | Lagarde politiche commerciali coercivive non sono soluzione

Le recenti dichiarazioni di Christine Lagarde sottolineano un messaggio chiaro: le politiche commerciali coercitive non solo falliscono nel risolvere le tensioni internazionali, ma minacciano anche la stabilità globale. In un mondo sempre più interconnesso, è fondamentale adottare strategie innovative e collaborative, piuttosto che tornare a vecchi metodi protezionistici. Solo così si potrà garantire una crescita sostenibile e duratura per tutti.

Milano, 11 giu. (LaPresse) – "Le politiche commerciali coercitive non sono una soluzione sostenibile alle tensioni commerciali di oggi". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando alla People's Bank of China, la Banca popolare cinese, a Pechino. "Nella misura in cui il protezionismo affronta gli squilibri, non lo fa risolvendo le cause alla radice, ma erodendo le fondamenta della prosperità globale. E con Paesi ormai profondamente integrati attraverso catene di approvvigionamento globali, ma non più allineati dal punto di vista geopolitico come in passato, questo rischio è più grande che mai.

