Dazi Lagarde dalla Banca Popolare Cinese | Protezionismo erode la prosperità globale

In un panorama economico sempre più complesso e frammentato, le parole di Christine Lagarde risuonano come un appello alla prudenza e alla cooperazione. La presidente della BCE mette in guardia dai danni del protezionismo e dalla guerra commerciale, sottolineando come tali politiche possano minare la prosperità globale conquistata negli ultimi decenni. In questo scenario, la collaborazione internazionale diventa essenziale per mantenere aperti gli scambi e favorire uno sviluppo sostenibile a livello mondiale.

Pechino, 11 giugno 2025 – "Le politiche commerciali coercitive non sono una soluzione sostenibile alle attuali tensioni commerciali". In un mondo sempre più frammentato, “bisogna collaborare per mantenere aperti gli scambi, che negli ultimi decenni hanno assicurato prosperità: ovviamente, nel contesto attuale sarà più difficile di quanto sia stato in passato”. È la posizione rilanciata questa notte dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, un lungo intervento alla Banca Popolare Cinese di Pechino. Una presa di posizione netta rispetto alle tensioni create dalla politica di Trump sui dazi, che da mesi sta tendendo l’Europa e il resto del mondo sulla graticola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, Lagarde dalla Banca Popolare Cinese: “Protezionismo erode la prosperità globale”

Cosa riportano altre fonti

Dazi, Lagarde dalla Banca Popolare Cinese: “Protezionismo erode la prosperità globale”; Lagarde: con commercio diviso in blocchi danni per tutti; Corte d’appello Usa conferma dazi di Trump: analisi e prospettive.