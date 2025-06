Dazi Lagarde | Da commercio globale diviso in blocchi rischi per tutti

Se il commercio globale si suddivide in blocchi antagonisti, le ricadute sarebbero drammatiche per tutti i paesi coinvolti. La presidente della BCE, Christine Lagarde, avverte che questa frammentazione potrebbe compromettere la crescita e la stabilità economica mondiale. Per preservare la prosperità collettiva, è fondamentale adottare politiche di cooperazione e apertura. Solo così potremo evitare un declino economico che rischia di colpire duramente anche le nazioni più forti.

"Se il commercio globale dovesse frammentarsi in blocchi concorrenti, il commercio mondiale si contrarrebbe in modo significativo, e tutte le principali economie peggiorerebbero". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un intervento alla People's Bank of China, a Pechino. E dunque, "se vogliamo seriamente preservare la nostra prosperità, dobbiamo perseguire

L'UE accoglie l'allentamento dei dazi tra Stati Uniti e Cina: passo utile per il commercio globale - La Commissione europea esprime soddisfazione per l'annuncio dell'allentamento dei dazi tra Stati Uniti e Cina, definendolo un passo significativo per il commercio globale.

