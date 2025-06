Dazi Lagarde | collaboriamo per prevenire una dannosa escalation

In un contesto globale sempre più frammentato, la cooperazione internazionale diventa essenziale per evitare una pericolosa escalation commerciale. La presidente Lagarde sottolinea l’importanza di sostenere il sistema multilaterale e di collaborare con partner che condividono valori e obiettivi comuni. Solo così possiamo preservare un clima di scambi aperti e prosperi, garantendo un futuro stabile e sostenibile per tutte le economie coinvolte. La collaborazione è la chiave per un domani migliore.

Roma, 11 giu. (askanews) – In un mondo sempre più frammentato “bisogna collaborare per mantenere aperti gli scambi commerciali, che negli ultimi decenni hanno assicurato prosperità. E questo significa attenersi al sistema multilaterale che ha assicurato così tanti benefici alle nostre economie. E significa lavorare con partner che condividono gli stessi orientamenti, per forgiare accordi, bilaterali e regionali, basati sul beneficio reciproco e sulla piena compatibilità con le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto)”. E’ la posizione rilanciata dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, un lungo intervento a Pechino (alle 11 e 15 locali, le 5 e 15 italiane) presso la Banca centrale della Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dazi: Lagarde, politiche commerciali coercivive non sono soluzione - Le recenti dichiarazioni di Christine Lagarde sottolineano un messaggio chiaro: le politiche commerciali coercitive non solo falliscono nel risolvere le tensioni internazionali, ma minacciano anche la stabilità globale.

