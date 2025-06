Dazi Corte d' appello | Restano in vigore accordo Usa-Cina sulle tariffe terre rare di Pechino in cambio di semiconduttori statunitensi

La recente decisione della Corte d'appello degli Stati Uniti rafforza l'impegno sulle tariffe, confermando che i dazi devono "restare in vigore". Nel frattempo, l’accordo tra USA e Cina sulle terre rare e semiconduttori segna un risultato importante per Trump, che si vede vincitore sia sul fronte giudiziario che in diplomazia. Questa svolta geopolitica apre nuovi scenari nel panorama internazionale, evidenziando come le strategie economico-commerciali siano più che mai decisive.

Trump vince su due fronti, dal punto di vista giudiziario e sul raggiungimento di un accordo con la Cina La Corte d'appello Usa si è espressa in merito ai dazi, asserendo come questi debbano "restano in vigore". La Corte ha prorogato la precedente sospensione temporanea di una sentenza del tr.

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Corte d'appello Usa, i dazi di Trump restano in vigore #trump #dazi

Dazi, niente stop. Corte d'appello: «Le tariffe di Trump restano in vigore»

