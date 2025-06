Dazi corte d' appello li ripristina | A Los Angeles imposto il coprifuoco | Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte

Le tensioni si intensificano negli Stati Uniti, tra decisioni giudiziarie e politiche stringenti. La Corte d’Appello di Los Angeles ha ripristinato i dazi, mentre Trump ordina un coprifuoco e l'invio di 242 soldati per contenere le rivolte, definendo i manifestanti "animali". Nel frattempo, si prospettano deportazioni di massa a Guantanamo, coinvolgendo anche italiani, anche se il dipartimento di Stato assicura: "Non è la loro destinazione finale".

Un giudice "limita" l'invio di militari ma il presidente Usa rincara la dose e definisce "animali" i manifestanti. Nelle prossime ore potrebbero cominciare le deportazioni di 9.000 migranti a Guantanamo, tra questi anche italiani. Ma il dipartimento di Stato precisa: "Non è la loro destinazione finale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, corte d'appello li ripristina | A Los Angeles imposto il coprifuoco | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte"

