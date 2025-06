Dazi c’è l’accorto Usa-Cina Trump | Vittoria per entrambi forniranno terre rare

L’atteso accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina apre nuove prospettive di collaborazione e crescita economica. Donald Trump ha annunciato sui social la conclusione dell’intesa, ancora da ratificare dai due leader. Questa svolta potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni internazionali, favorendo una collaborazione più stabile e vantaggiosa per entrambe le nazioni. La sfida ora è attendere l’approvazione finale, che potrebbe dare il via a una nuova era di dialogo e sviluppo globale.

(Adnkronos) – Accordo raggiunto sui dazi tra Usa e Cina. Ad annunciare l'intesa commerciale è il presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social in attesa dell’approvazione definitiva da parte sua e del presidente Xi Jinping. "Il nostro accordo con la Cina è concluso, soggetto all’approvazione finale da parte del presidente Xi e mia. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cina - dazi - trump - accorto

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

Le Borse di oggi, 11 giugno. Dazi Usa-Cina, Trump: “Accordo raggiunto, manca solo la firma” Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dazi, le ultime notizie in diretta | Usa-Cina, Trump: trovato l’accordo. Corte d’Appello: tariffe restano in vigore, il caso riesaminato il 31 luglio; Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con la Cina». Dalle terre rare ai visti per gli studenti: cosa prevede il patt; Dazi Usa-Cina, accordo raggiunto: cosa prevede.

Dazi, c'è l'accorto Usa-Cina. Trump: "Vittoria per entrambi, forniranno terre rare" - Ad annunciare l'intesa commerciale è il presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social in attesa dell’approvazione definitiva da ...