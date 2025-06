Dazi c’è l’accordo Usa-Cina Trump | Vittoria per entrambi forniranno terre rare

Un nuovo capitolo si apre nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, con l'annuncio di un accordo sui dazi. Donald Trump ha condiviso con entusiasmo la notizia, definendola una vittoria per entrambi e promettendo forniture di terre rare strategiche. La stretta di mano tra le superpotenze potrebbe segnare un passo decisivo verso un rapporto più stabile e collaborativo, ma resta ancora da attendere l’approvazione finale di Xi Jinping.

(Adnkronos) – Accordo raggiunto sui dazi tra Usa e Cina. Ad annunciare l'intesa commerciale è il presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social in attesa dell'approvazione definitiva da parte sua e del presidente Xi Jinping. "Il nostro accordo con la Cina è concluso, soggetto all'approvazione finale da parte del presidente Xi e mia.

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Dazi, Trump: “Raggiunto accordo con la Cina”. Il presidente americano specifica che verranno applicati dazi del 10% a Pechino, in cambio libero commercio su diverse materie prime tra cui le terre rare. Seguici su WhatsApp @ultimoranet Partecipa alla discussione

Dazi, accordo tra Stati Uniti e Cina su un «quadro generale». Ad annunciarlo il viceministro del Commercio di Pechino: «Intesa maturata dalla telefonata tra Xi Jinping e Trump» Partecipa alla discussione

Trump annuncia accordo con la Cina: “Dazi Usa al 55% contro il 10%, ok ai visti per gli studenti. Pechino ci darà i minerali” - Washington, 11 giugno 2025 – Dopo mesi di tensioni, minacce e ritorsioni, Trump annuncia un accordo commerciale con la Cina.