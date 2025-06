Dazi | c’è l’accordo quadro tra Usa e Cina ora tocca a Trump e Xi

Dazi: un nuovo capitolo si apre nelle relazioni tra USA e Cina con l’accordo quadro appena raggiunto. Dopo anni di tensioni commerciali, Londra diventa il palcoscenico di negoziati cruciali, mentre le sorti di Trump e Xi Jinping sono ora al centro di questo delicato equilibrio geopolitico. È l’inizio di un percorso verso una possibile distensione, ma quali sono gli scenari futuri? Scopriamolo insieme.

C'è l'accordo quadro tra Usa e Cina, un primo passo è stato fatto e a Londra si stanno ponendo le basi per raffreddare la guerra dei dazi. L'annuncio lo danno i media cinesi che hanno riportato, come il South China Morning Post, uno dei negoziatori mandati da Pechino nella capitale inglese, Li Chenggang. "Le due

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno trovato l'accordo su "un quadro generale" nell'ambito dei colloqui sui dazi che si sono svolti in questi giorni a Londra. #ANSA Partecipa alla discussione

