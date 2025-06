Dazi accordo Usa-Cina da Pechino terre rare in cambio di dazi al 10% Trump | Verso America tariffe totali del 55% rapporto eccellente

Gli Stati Uniti e la Cina hanno firmato un storico accordo sui dazi, segnando una svolta nelle relazioni commerciali mondiali. Donald Trump ha annunciato con entusiasmo che i due paesi collaboreranno per aprire nuove opportunitĂ di mercato e ridurre le tensioni economiche. Con una tariffa totale del 55% e scambi di terre rare e altri prodotti chiave, questa intesa promette di ridefinire il panorama globale del commercio. Un passo decisivo verso un futuro piĂą stabile e cooperativo.

Il presidente Usa ha aggiunto che lavorerĂ a "stretto contatto per aprire la Cina al commercio americano" Usa e Cina hanno raggiunto un accordo sui dazi. A comunicarlo è il presidente statunitense Donald Trump con un post sul suo social Truth: "L'accordo è stato concluso, il rapporto è eccell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi, accordo Usa-Cina, da Pechino terre rare in cambio di dazi al 10%, Trump: "Verso America tariffe totali del 55%, rapporto eccellente"

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative in Svizzera sui dazi doganali, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per sospendere le tariffe reciproche, in un contesto di crescente tensione commerciale avviata da Donald Trump.

Dazi, Trump: “Raggiunto accordo con la Cina”. Il presidente americano specifica che verranno applicati dazi del 10% a Pechino, in cambio libero commercio su diverse materie prime tra cui le terre rare. Seguici su WhatsApp @ultimoranet Partecipa alla discussione

Cina-Usa, guerra commerciale: "Eppur si muove" https://eurocomunicazione.com/2025/06/11/cina-usa-guerra-commerciale-eppur-si-muove/… #Eurocomunicazione #cina #StatiUniti #dazi #guerracommerciale #accordo #Trump #XiJinping #borsa #asia #eco Partecipa alla discussione

