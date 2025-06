dazi accordo tra stati uniti e cina su un quadro generale

Gli accordi preliminari tra Stati Uniti e Cina segnano un passo importante verso una nuova era di cooperazione e stabilità economica. Dopo intense trattative a Londra, le due potenze sembrano avvicinarsi a una soluzione che potrebbe ridisegnare gli equilibri commerciali globali. La strada è ancora lunga, ma questa intesa rappresenta un primo, cruciale, passo avanti verso un dialogo costruttivo e duraturo.

Durante gli incontri tenutisi a Londra, Cina e Stati Uniti hanno definito un’intesa preliminare che potrebbe rappresentare un punto di svolta nei negoziati commerciali tra le due potenze. Il viceministro del Commercio cinese, Li Chenggang, ha riferito alla stampa che, dopo due giorni di discussioni successive alla conversazione telefonica tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, le delegazioni hanno concordato una base comune per proseguire i lavori. «Le due parti hanno, in linea di principio, raggiunto un quadro di riferimento per l’attuazione di quanto concordato dai due capi di Stato durante la telefonata del 5 giugno e del consenso raggiunto durante l’incontro di Ginevra », ha affermato Li, sottolineando come le recenti consultazioni abbiano prodotto un’intesa strutturale. 🔗 Leggi su Lettera43.it