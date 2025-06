Davide Barzan risponde al Barzageddon de Le Iene con lo shop e i gadget con i suoi tormentoni

Davide Barzan, il volto che ha conquistato le pagine di Le Iene con il suo reportage “Barzageddon”, ora risponde con stile anche al barzageddon sui social e nei gadget. Con i suoi tormentoni e un shop dedicato, Barzan trasforma ogni commento in un’occasione per coinvolgere, sorprendere e divertire il pubblico italiano. La sua presenza si fa sempre più vivace, dimostrando come un volto noto possa reinventarsi e rimanere al centro dell’attenzione, portando freschezza e ironia nel suo percorso.

Barzan nella lente di ingradimento de Le Iene. Nelle ultime settimane il nome di Davide Barzan, 37 anni, originario di Cosenza e residente a Riccione, è salito prepotentemente alla ribalta grazie al reportage speciale “Barzageddon” realizzato da Gaston Zama e Marco Occhipinti per Le Iene. Barzan è diventato un volto noto per il pubblico italiano in seguito al suo coinvolgimento come consulente dei fratelli Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto in via del Ciclamino. Ma le indagini giornalistiche hanno acceso i riflettori su numerosi altri aspetti oscuri della sua carriera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Davide Barzan risponde al Barzageddon de Le Iene con lo shop e i gadget con i suoi tormentoni

In questa notizia si parla di: barzan - iene - davide - barzageddon

Davide Barzan lancia la sua linea di merchandising: "Più le Iene mi attaccano e più t-shirt vendo: in 2 giorni 12mila vendite" - Davide Barzan, noto criminalista e volto televisivo, lancia la sua linea di merchandising "Più le Iene mi attaccano, più t-shirt vendo", registrando in due giorni ben 12mila vendite.

Ieri sera, a “Le Iene presentano: #INSIDE”, con @GastonZama e @marcoocchipintj abbiamo continuato il nostro viaggio alla scoperta del criminalista più trasmesso d’Italia. Una domanda al centro di tutto: chi diavolo è Davide Barzan? #LeIeneINSIDE #LeIene Partecipa alla discussione

VEROSIMILMENTE la giornalista in questione è Monica Arcadio di #StorieItaliane. #Barzan #Barzageddon #Leiene #leieneinside #DavideBarzan Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Davide Barzan dal bacio a Manuela Bianchi al presunto video intimo con una giornalista, rivelazioni a Le Iene; Il Barzageddon è la demolizione di Davide Barzan: ipotesi di revenge porn e truffe milionarie dietro il criminalista; Davide Barzan smascherato da Le Iene: false lauree, truffe milionarie e relazioni pericolose con i protagonisti dei casi di cronaca. Scopri tutta la puntata.

Il Barzageddon è la demolizione di Davide Barzan: ipotesi di revenge porn e truffe milionarie dietro il “criminalista” - Le Iene smascherano Davide Barzan in un lungo speciale di oltre tre ore: il finto criminalista tv accusato di truffe milionarie, revenge porn e abuso di ...