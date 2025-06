David Juve svelata l’offerta al calciatore per la firma a parametro zero | i bianconeri attendono una risposta entro quella data Ultimissime

Juventus pronta a sorprendere con una mossa a parametro zero: l’offerta a Jonathan David, attaccante canadese svincolato dal Lille, è stata svelata e i bianconeri attendono una risposta entro la fine della prossima settimana. Con Gyokeres come alternativa, la dirigenza si prepara a fare una scelta decisiva: il futuro dell’attacco juventino potrebbe cambiare rapidamente. La posta in gioco è alta e l’attesa è tutta per scoprire quale direzione prenderà questa suggestiva trattativa.

David Juve, svelata l'offerta al calciatore! Spunta la data per la risposta dell'attaccante canadese che sarà svincolato. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve sogna Gyokeres ma non perde di vista le alternative. In cima alla lista c'è Jonathan David. Dall'attaccante canadese, che diventerà svincolato dopo l'addio al Lille, i bianconeri attendono una risposta entro la fine della prossima settimana. La proposta avanzata all'entourage è di 6 milioni di euro netti l'anno più un bonus da 15 milioni alla firma.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

C'è la concorrenza della Juve, ma l'interesse del Napoli per Jonathan David è più che concreto e la nostra offerta quella migliore. L'interlocuzione con gli agenti del calciatore è fitta e frequente e va avanti anche in queste ore. Il Napoli vuole chiudere. È lui il no Partecipa alla discussione

