Il mondo del calcio si prepara a vivere un mese di emozioni intense con il Mondiale per Club, un appuntamento imperdibile che vede protagoniste Inter e Juve. Con date, orari e calendario alla mano, scopri tutto sul torneo: dalla sfida d’esordio a Los Angeles fino alla grande finale a New York il 13 luglio. Restate sintonizzati per seguire ogni passo di questa avventura internazionale!

I nerazzurri debutteranno martedì 17 a Los Angeles contro i messicani del Monterrey, la Signora il giorno dopo a Washington contro l'Al Ain, club degli Emirati Arabi. Finale a New York il 13 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Date, orari, formula e calendario: tutto sul Mondiale per Club. Inter e Juve sono pronte

Mondiale per Club, ufficiale la finestra di calciomercato aggiuntiva: le date e cosa cambia per la Juventus. Il comunicato della FIFA - La FIFA ha ufficializzato la finestra di calciomercato aggiuntiva in occasione del Mondiale per Club, modificando le tempistiche e le opportunitĂ per le squadre, inclusa la Juventus.

