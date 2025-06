Dardust in concerto | electro set e urban impressionism tour

Preparati a vivere un’esperienza unica con Dardust in concerto a Monasterace il 16 agosto 2025! L’artista porta sul palco il suo innovativo electro set nell’ambito del tour europeo "Urban Impressionism", promettendo una serata di musica coinvolgente e atmosfere suggestive. Non perdere questa occasione esclusiva durante WMF Future Nights: un evento che ti lascerà senza fiato e ti farà ballare fino a notte fonda. Scopri di più e acquista i tuoi ticket su https://futurenights.wemakefuture.it/.

Dardust - Dardust added a new photo — at Teatro Toselli. Partecipa alla discussione

Dardust: electro set, urban impressionism; Dardust; ASCOLI PICENO, GIOVEDÌ 15 MAGGIO DARDUST IN ANTEPRIMA NAZIONALE AL TEATRO DEI FILARMONICI CON “URBAN IMPRESSIONISM TOUR 2025 SET ELECTRO”.

Dardust in concerto - Urban Impressionism Tour 2025 - I biglietti per il concerto di Dardust all'Hangar Bicocca di Milano sono in vendita ai seguenti prezzi (escluse ...

Dardust raddoppia: due spettacoli consecutivi con ‘Urban Impressionism’” - presso il Teatro Filarmonici portando in scena il suo ultimo album “Urban Impressionism“, ...