Danny Boyle Ritorna | 28 Anni Dopo L’Horror Che Riflette Le Nostre Paure Reali

Danny Boyle torna sul grande schermo dopo 28 anni con un film che riflette le nostre paure più profonde. Ricostruendo la saga iconica del Virus della Rabbia, il regista inglese offre uno sguardo inquietante sul presente, tra isolamento e mutazioni sociali. Un’opera potente e disturbante che ci invita a riflettere sul mondo che stiamo costruendo. Prepariamoci a immergerci in un thriller che non lascia indifferenti.

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo" - Danny Boyle torna a far parlare di sé con "28 anni dopo", creando attesa intorno al destino dei leggendari sopravvissuti Jim e Selena, interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris.

Danny Boyle: «In 28 anni dopo due cose volevamo inserire assolutamente: la Brexit e i Teletubbies» - Per il terzo film della saga, che apre tutta una nuova trilogia, il regista britannico collabora ancora una volta con lo sceneggiatore Alex Garland, mentre per la regia si è affidato a iPhone e droni: ...

Danny Boyle a Roma per '28 anni dopo'. Brexit, pandemia e isolamento, il nuovo orrore secondo il premio Oscar - Il regista: 'Per alcune sequenze abbiamo usato venti iPhone montati insieme, per creare prospettive impossibili' ...

28 anni dopo. Incontro con Danny Boyle - Questa mattina in occasione dell'anteprima stampa romana di 28 anni dopo, abbiamo incontrato il regista Danny Boyle.