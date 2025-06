Danny Boyle | In 28 anni dopo due cose volevamo inserire assolutamente | la Brexit e i Teletubbies

Dopo 28 anni, Danny Boyle torna sul grande schermo con un progetto audace che include tematiche attuali come la Brexit e un tocco di nostalgia con i Teletubbies. Per il terzo capitolo della saga, il regista britannico sceglie di sperimentare con iPhone e droni, aprendo una nuova trilogia dedicata all'innovazione e all'orrore. Un mix esplosivo che promette di rivoluzionare il genere, in sala dal 18 giugno.

Per il terzo film della saga, che apre tutta una nuova trilogia, il regista britannico collabora ancora una volta con lo sceneggiatore Alex Garland, mentre per la regia si è affidato a iPhone e droni: «Volevamo sperimentare». L'horror è in sala dal 18 giugno.

28 anni dopo, Danny Boyle racconta il film a Roma: ”Oltre l'orrore. Volevamo parlare di Brexit e Teletubbies” - 28 anni dopo, Danny Boyle torna a raccontare il suo mondo inquietante, questa volta in un sequel che riflette le tensioni dei nostri tempi, tra Brexit e cultura pop.

28 anni dopo, Danny Boyle racconta il film a Roma: ”Oltre l'orrore. Volevamo parlare di Brexit e Teletubbies” - "Un sequel che si adatta ai tempi moderni, tra resistenza e famiglia".